LA FOTO. Schianto nel sottopasso. “Un inseguimento”. Donna presa in pieno dai fuggitivi

CAPUA – La notizia arriva da Capua, pubblicata da Umberto Guarino, amministratore del noto gruppo SPQC – Capua ai Capuani, molto attivo su Facebook.

A quanto pare, almeno è questo che racconta in alcuni testimoni, ci sarebbe stato un inseguimento terminato al ponte che da Capua porta verso Santa Maria La Fossa.

L’auto In fuga dalle forze dell’ordine, avrebbe, quindi virgola colpito una vettura che viaggiava sulla corsia opposta. Un sorpasso molto azzardato in un’area di transito delicata come il sottopasso.

La collisione avrebbe provocato il ferimento di una donna, fortunatamente pare in condizioni non critiche.