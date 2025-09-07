IL NOME. Cocaina e crack nelle mutande, 40enne in manette

Beccato a Caivano dagli agenti del commissariato di Afragola

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAGIOVE – Trovato in possesso di 4,5 grammi di cocaina e 9,5 grammi di crack già suddivise in dosi e pronte per essere cedute, arrestato. E’ quanto disposto dal gip Vincenzo Saladino del Tribunale di Napoli Nord in sede di convalida dell’arresto che ha disposto la misura cautelare.

Si tratta di Giuseppe Caprio, 40anni di Casagiove beccato in trasferta, a Caivano, dai poliziotti di Afragola. Arrestato dopo aver incassato una banconota consegnatagli poco prima da un acquirente e ristretto ai domiciliari col divieto di utilizzo di qualsiasi dispositivo informatico o telefonico, fosse una pena congrua.