IL NOME. Donna muore dopo caduta da tre metri dietro casa

10 Agosto 2025 - 09:20

ROCCA D’EVANDRO – Sono emersi nuovi dettagli sul ritrovamento del corpo di una donna avvenuto ieri sera alle spalle dell’abitazione situata in una strada della Provinciale 328, a Rocca d’Evandro, non distante dal confine che divide Lazio e Campania.

La vittima è stata identificata come Ida Martone, deceduta sul posto a seguito di caduta da un’altezza di circa 3 metri.

I Carabinieri sono intervenuti in pochi minuti, attivando le indagini, ma con il passare delle ore i sospetti su un possibile solo dietro al decesso dell’88 sembra essersi dissipati e già si parla di caduta accidentale della donna.

