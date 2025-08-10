IL NOME. Donna muore dopo caduta da tre metri dietro casa
10 Agosto 2025 - 09:20
ROCCA D’EVANDRO – Sono emersi nuovi dettagli sul ritrovamento del corpo di una donna avvenuto ieri sera alle spalle dell’abitazione situata in una strada della Provinciale 328, a Rocca d’Evandro, non distante dal confine che divide Lazio e Campania.
La vittima è stata identificata come Ida Martone, deceduta sul posto a seguito di caduta da un’altezza di circa 3 metri.
I Carabinieri sono intervenuti in pochi minuti, attivando le indagini, ma con il passare delle ore i sospetti su un possibile solo dietro al decesso dell’88 sembra essersi dissipati e già si parla di caduta accidentale della donna.