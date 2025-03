IL NOME E LA FOTO. Incidente mortale sul ponte: IDENTIFICATA LA VITTIMA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CESA – E’ Emidio Monterosso, 30anni di Sant’Arpino, la vittima del tragico incidente, questa notte, alla guida della sua auto. Il giovane viaggiava a bordo di una Nissan Juke quando, per ragioni ancora da accertare, avrebbe sbandato per poi invadere la carreggiata opposta e schiantarsi contro un palo in cemento.

L’impatto violento non gli ha lasciato scampo, il 30enne è morto sul colpo. I soccorritori del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Toccherà ora ai carabinieri intervenuti sul posto fare luce sulla dinamica dell’incidente. La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Giugliano in Campania per gli accertamenti medico-legali disposti dall’autorità giudiziaria di Napoli Nord. Sequestrata anche la vettura.