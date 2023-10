IL NOME E LA FOTO. Ladro in fuga: cade dal balcone e muore. E’ caccia al complice

Le forze dell’ordine stanno lavorando al fine di rintracciare il complice del 35enne

CASERTA – Ricerche in corso, per rintracciare il complice di Nicola Tartarone, il 35enne, di Pianura di Napoli, deceduto giovedì mattina dopo essere precipitato dal quinto piano di un appartamento alla scala C del parco ” Le Fontane” a Caserta. Stando alle indagini svolte dalla polizia l’uomo, si era introdotto in un appartamento dove, scoperto dai residenti, ha tentato la fuga. Probabilmente un piede in fallo e il 35enne è precipitato nel vuoto da un’altezza di oltre 10 metri. Il complice o i complici pare siano fuggiti dalle scale interne, da cui erano venuti, e sono riusciti a far perdere le tracce. Allertati i soccorsi quando i sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La salma è stata portata all’istituto di medicina legale dell’ospedale del capoluogo dove verrà effettuata l’autopsia, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Lascia la moglie e due figli in tenera età.