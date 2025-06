IL NOME E LA FOTO. Muore operaio 50enne nello schianto tra auto e furgone. Un dramma familiare: anche il figlio 22enne scomparso in un altro incidente

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Una scia di sangue perseguita questa famiglia. Il figlio era scomparso nell’ottobre 2021 in una collisione stradale a due passi dal carcere di Santa Maria Capua Vetere

TEANO – Emergono nuovi e drammatici dettagli sul tragico incidente avvenuto questa mattina lungo la Strada Statale Casilina, all’altezza del caseificio “Sorì”, nel territorio comunale di Teano. La vittima del ribaltamento di un furgone Iveco Daily, che trasportava sei operai, non è un 30enne di Santa Maria Capua Vetere. Invece, si tratta di Tiziano Castellan, 50 anni, residente a Calvi Risorta. La vittima è originaria di Sparanise, ma risiede a Calvi, luogo in cui è cresciuta la moglie.

Tiziano è padre di Davide Castellan, 22 anni, che perse la vita in un drammatico incidente il 5 ottobre 2021. Quel giorno, Davide viaggiava a bordo di una Fiat 600 quando, nei pressi della casa circondariale “Francesco Uccella”, tra San Tammaro e Santa Maria Capua Vetere, si scontrò violentemente con una Jeep Compass su cui viaggiava un avvocato. Lo scontro fu terribile e purtroppo Davide non sopravvisse.

Questa mattina, l’impatto tra il furgone in cui si trovava Castellan, un’Opel Astra bianca ha provocato il ribaltamento del mezzo e la morte dell’uomo. Gli altri cinque operai a bordo sono rimasti feriti e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, alcuni in condizioni gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per liberare i feriti e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.