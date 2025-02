IL NOME E LA FOTO. Sangue sulla strada, scontro auto-furgone: muore musicista casertano

Il terribile scontro questa mattina poco prima delle 7:00

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CERVINO – Tragico incidente, questa mattina poco prima delle 7:00, nella zona delle Forche Caudine nei pressi dell’azienda Sapa.

Un’auto, Renault Capture, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrata con un autoarticolato. Un impatto violento che ha determinato la morte sul colpo di Mario Luce, musicista, residente nella frazione Messercola in via Bottega di Forchia, originario di Santa Maria a Vico. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane