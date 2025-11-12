IL NOME E LA FOTO. Schianto sulla provinciale: muore a 37 anni dipendente Despar, lascia tre figli

Un lavoratore stimato e un padre amorevole la cui morte ha scosso profondamente due comunità



MONDRAGONE – Un terribile incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18:00, lungo la strada provinciale che collega Falciano del Massico a Mondragone. A perdere la vita è stato Luigi Rennella, 37 anni, originario di Mondragone ma residente a Falciano del Massico.

Le cause dell’incidente restano da accertare, ma l’impatto è stato purtroppo fatale: nonostante i tentativi di soccorso, per Luigi non c’è stato nulla da fare.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente le comunità di Falciano del Massico e Mondragone, dove Luigi era molto conosciuto e stimato. Lavorava presso il supermercato Despar di Mondragone, ricordato da colleghi e amici come una persona solare, sempre disponibile e dedita alla famiglia.

Luigi lascia tre figli, che ora piangono la sua improvvisa scomparsa.

Le autorità stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.