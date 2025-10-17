IL NOME. Furto e falsificazione di carte: ARRESTATA “Lady truffa”

La donna, già nota alle forze dell’ordine, era in stato di libertà fino a ieri, quando nei suoi confronti è stato eseguito un ordine di carcerazione

SANTA MARIA A VICO – Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16 ottobre, i militari della Stazione Carabinieri di Santa Maria a Vico hanno tratto in arresto, in quel centro, una 53enne del luogo, Liliana Forgiero sposata con Luigi Della Morte o’Pesciauiolo. La donna, già nota alle forze dell’ordine, era in stato di libertà fino a ieri, quando nei suoi confronti è stato eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’arresto è avvenuto in esecuzione del provvedimento con cui l’Autorità Giudiziaria ha disposto che la stessa sconti la pena di un anno e sei mesi di reclusione, a seguito di condanna definitiva per una serie di reati commessi tra il 2018 e il 2023.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la 53enne è stata riconosciuta colpevole di furto in abitazione e di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante, fatti avvenuti nel 2018 proprio a Santa Maria a Vico. A questi episodi si aggiunge una successiva condanna per sostituzione di persona in concorso, reato commesso nel 2023 a Santa Maria la Fossa.

Dopo le formalità di rito svolte presso la Stazione dei Carabinieri, l’arrestata è stata condotta presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà espiare la pena disposta dall’Autorità Giudiziaria.