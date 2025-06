IL NOME E LA FOTO. Malore alla guida, muore noto artigiano

In compagnia della moglie si stava recando a fare visita ad alcuni parenti

TEANO – Un grave lutto ha colpito la comunità di Teano ieri pomeriggio, quando Pietro Compagnone, un noto artigiano di 73 anni residente in una piccola frazione del comune, è deceduto a seguito di un malore improvviso mentre era alla guida della sua auto.



La tragedia si è consumata lungo Via Pioppitelli, la strada che collega la provinciale alla statale Casilina, all’altezza dell’incrocio che conduce a Pietravairano. L’uomo era diretto verso Pietramelara per far visita ad alcuni parenti.



Secondo quanto ricostruito, l’anziano avrebbe avvertito un improvviso malore. Nonostante la situazione critica, è riuscito con un ultimo sforzo a fermare la vettura a bordo strada, per poi perdere conoscenza. La moglie, che viaggiava con lui, ha immediatamente fatto scattare l’allarme. Sul posto è giunta in pochi minuti un’ambulanza del 118, ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.