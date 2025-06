IL NOME. MONDRAGONE. Travolto e ucciso in sella al suo scooter, ARRESTATO il pirata: è il fratello di un collaboratore di giustizia. L’ipotesi: tentata rapina finita male

Scarcerato pochi mesi fa dopo una condanna a 14 anni per pedofilia. Fermato, nella notte, l’uomo che viaggiava in auto con lui

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MONDRAGONE – È stato arrestato a Perugia mentre tentava la fuga, Pietro Cascarino, 53enne di Mondragone, noto affiliato alla cosca Gagliardi-Fragnoli e fratello del collaboratore di giustizia Giovanni.

Cascarino, recentemente scarcerato dopo aver scontato una condanna a 14 anni, è gravemente indiziato di aver travolto e ucciso il sedicenne Luigi Petrella in un incidente avvenuto venerdì sera in via Padule a Mondragone.



Secondo la ricostruzione dei Carabinieri del reparto territoriale di Mondragone, Cascarino era alla guida dell’auto che ha investito lo scooter Honda di Luigi Petrella. L’impatto è stato violentissimo: il ragazzo è stato sbalzato dal veicolo e si è schiantato contro un palo della pubblica illuminazione che costeggia lo stadio comunale. Dopo l’investimento, Luigi è stato lasciato a terra agonizzante in una pozza di sangue. È stato soccorso da alcuni amici che lo attendevano poco distante, nello slargo della Chiesa di San Giuseppe. La corsa disperata all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno si è rivelata vana: per il 16enne non c’è stato scampo, è spirato a seguito della rottura dell’arteria femorale.



Le indagini dei militari sono partite immediatamente. Grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadine e degli esercizi commerciali limitrofi, i Carabinieri sono riusciti a risalire al pirata della strada. Una prima ricostruzione dei fatti suggerisce che alla base dell’investimento ci sia stato un tentativo di rapina dello scooter del giovane. Un secondo uomo è stato fermato nella notte. Si tratta di V.M., indagato a piede libero.

L’accusa, al momento, è di omicidio stradale con fuga