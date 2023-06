I NOMI. SCANDALO GIUDIZIARIO. Giudice di Pace interdetto e INDAGATO PER CORRUZIONE con la moglie medico e un avvocato

MADDALONI – La notizia è arrivata stamattina dal tribunale di Roma, competente per quanto riguarda le delicate situazioni che vedono coinvolti magistrati e giudici operanti nei tribunali italiani e, come in questo caso, nelle sezioni dei Giudici di Pace.

Alberto Di Vico, che ricopre proprio il ruolo di giudice di pace a Maddaloni, è indagato dalla procura di Roma per il reato corruzione in atti giudiziari.

A essere iscritti nel registro degli indagati la moglie di Di Vico, Giovanna Liguori, medico in servizio presso l’ASL di Caserta, e all’avvocato che avrebbe affidato consulenze alla dottoressa, in cambio di sentenze favorevoli.

Il GIP di Roma ha emesso anche un’ordinanza di applicazione di misure interdittive nei confronti dei tre soggetti.