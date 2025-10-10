IL NOME. Tentata rapina alle Poste di MARCIANISE. 22enne arrestato, fermato il complice: E’ MINORENNE

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

MARCIANISE – Si è concluso con un doppio arresto il tentativo di rapina avvenuto questa mattina nel centro di Marcianise, dove due giovani hanno assaltato un ufficio postale. Dopo la cattura immediata del primo sospettato, le forze dell’ordine hanno rintracciato e bloccato anche il secondo rapinatore, un diciassettenne della provincia napoletana.

Il minorenne, fuggito subito dopo l’intervento degli agenti, aveva cercato rifugio nella stazione ferroviaria locale nel tentativo di confondersi tra i passeggeri. All’arrivo della polizia, l’uomo è scappato lungo la linea ferroviaria, superando recinzioni e aree adiacenti, in un inseguimento durato circa venti minuti prima della cattura.

Il primo degli arrestati, Luigi Di Martino, 22 anni, è stato preso in flagranza di reato e trasferito nel penitenziario di Santa Maria Capua Vetere. Il giovane complice è stato invece portato in un istituto per minori ai Colli Aminei, a Napoli, in attesa della convalida del fermo.

L’operazione è stata condotta da agenti del corpo di Polizia Municipale, che hanno notato movimenti sospetti dei due uomini prima dell’assalto. Il pronto intervento ha impedito il compiersi della rapina, scongiurando possibili conseguenze più gravi.