IL NOME. TRAGEDIA nei campi: trattore di ribalta, muore agricoltore

CONCA DELLA CAMPANIA – Una tragedia si è consumata ieri pomeriggio nelle campagne, dove un trattore si è ribaltato travolgendo e schiacciando il conducente, che ha perso la vita sul colpo. La vittima è Silvio Stabile, 77 anni, agricoltore che, secondo quanto si apprende, era impegnato nella lavorazione di un terreno.

A lanciare l’allarme sono stati i familiari. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunto il personale del 118, ma purtroppo per l’anziano agricoltore non c’era più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Insieme ai soccorritori sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi tecnici necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Si ipotizza che il mezzo agricolo possa essersi ribaltato a causa di un improvviso cedimento del terreno o di una manovra finita male.

