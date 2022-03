IL NOME. TRAGEDIA SULLA CASILINA. Identificata la vittima: aveva 48 anni

TEANO – É stata identificata la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7,30 al km 181 in località Consolata, Teano (clikka qui per leggere). Si chiamava Francesco Razza, 48 anni, dirigente dello stabilimento automobilistico Stellantis a Cassino, originario del napoletano. Il manager si stava recando a lavoro quando in sella alla sua moto si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda, il cui conducente è stato invece accompagnato all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca in stato di shock.