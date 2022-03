TRAGEDIA SULLA CASILINA. MUORE centauro in un violento scontro

SPARANISE/TEANO (Maria Assunta Cavallo) – Gravissimo incidente stradale avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina sulla statale “Casilina” tra Sparanise e Teano, altezza del km 181 alla terza rotonda, in località Consolata, Teano. Uno scontro violentissimo tra un’autovettura ed uno scooter con in sella un uomo di 48anni che purtroppo ha perso la vita. Vano ogni tentativo dell’equipaggio del 118 di rianimarlo. Sul posto le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso e per gestire il traffico ancora in tilt.