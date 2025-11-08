IL NOME. Uomo senza vita trovato in strada

La pista più accreditata rimane quella del gesto volontario

CAIAZZO – Possiamo darvi alcuni aggiornamenti in merito alla tragica scoperta avvenuta circa due giorni fa lungo via Pontile, nella frazione San Giovanni e Paolo.

Il corpo trovato senza vita è quello di Vincenzo Papa, 64enne originario di Castel Morrone.

Giovedì mattina, intorno alle 9, alcuni operai impegnati in zona hanno scoperto il cadavere dell’uomo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso.

Dai primi accertamenti, non sarebbero emersi segni di violenza o tracce riconducibili al coinvolgimento di terzi. La pista più accreditata rimane quella del gesto volontario: l’uomo si sarebbe tolto la vita tramite impiccagione.