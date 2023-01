Il quasi Procuratore Marco Del Gaudio declina l’invito alla presentazione del libro di Barbano

MARCIANISE (G.G.) – Respingiamo con sdegno le illazioni contenute nei commenti social al nostro articolo sulla presentazione del libro del giornalista, ex direttore de Il Mattino, oggi co-direttore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano.



In quel nostro articolo avevamo colto l’anomalia della presenza di Marco Del Gaudio, procuratore della Repubblica in pectore di S.Maria C.V., tra i relatori insieme all’ex sindaco di Marcianise ed ex giornalista de Il Mattino (oggi dipendente dell’imprenditore napoletano Arnone negli stabilimenti dell’acqua Lete) Antonello Velardi, e all’avvocato casertano Gennaro Iannotti, difensore del Velardi nei processi di qui a poco dovrà affrontare Per le accuse di truffa e falso in concorso contestategli proprio dalla Procura della repubblica di S.Maria C.V.

Respingiamo

con sdegno le illazioni di chi, commentando quel nostro articolo, ha dissentito rispetto a quella parte del suo contenuto in cui affermavamo, asserivamo, che la presenza inopportuna di Marco Del Gaudio al tavolo di quella presentazione fosse frutto di un atto di leggerezza sicuramente involontaria e priva del connotato del doppio fine.

Dissentiamo

totalmente, dunque, con chi oggi afferma nei commenti Facebook che, al contrario, il procuratore Del Gaudio sia stato invitato allo scopo di “captare”, per dirla alla latinamaniera, la sua benevolenza in vista dei processi che coinvolgeranno, con ruoli diversi, Velardi come imputato e Gennaro Iannotti come avvocato difensore, i correlatori nonché organizzatori dell’evento.



Siamo sicuri che l’ex sindaco ed ex caporedattore centrale de Il Mattino, oggi dipendente dell’acqua minerale, e il suo avvocato Iannotti, avrebbero rimediato al più presto, depennando il giudice Del Gaudio dal gruppo dei relatori.

In verità, se proprio possiamo formulare un appunto agli organizzatori, sarebbe stato opportuno che, nel momento in cui questo giornale si è accorto dell’involontario infortunio, Velardi e Iannotti reagissero in maniera più solerte, provvedendo già mercoledì sera, massimo giovedì mattina, a riformulare comunicato e invito.



Questo riflesso un po’ lento ha indotto il quasi procuratore della Repubblica Marco Del Gaudio a scrivere una cortese lettera agli organizzatori, all’interno della quale, con l’eleganza di chi vuole essere tanto gentile ed educato da non dire che lui tutto sommato ne sapeva poco o nulla di far parte della griglia dei relatori dell’evento di presentazione del libro “L’inganno” di Barbano, ha declinato l’invito, utilizzando l’unico sostantivo giustamente utilizzabile in casi come questo: “per una questione di opportunità”.

Caso chiuso, sicuramente gli organizzatori Velardi e Iannotti sapranno trovare un sostituto di Del Gaudio, magari attingendolo dalla lista di qualche magistrato in pensione.