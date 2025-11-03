Il Questore chiude la sala giochi dove fu ucciso Davide Carbisiero: in arrivo anche la revoca della licenza
3 Novembre 2025 - 12:45
E’ quanto disposto dal Questore di Caserta Andrea Grassi, che ha emesso, su proposta dei carabinieri di Cesa, un decreto di sospensione dell’attività commerciale dedita alla raccolta di scommesse attraverso apparecchi videoterminali, per un periodo di quindici giorni
CESA – Nei giorni scorsi, il Questore di Caserta ha emesso, su proposta dei Carabinieri di Cesa, un decreto di sospensione di un’attività commerciale dell’agro aversano, dedita alla raccolta di scommesse attraverso apparecchi videoterminali, per un periodo di quindici giorni.
Il provvedimento amministrativo, volto alla tutela della sicurezza dei cittadini, scaturisce da una serie di violazioni amministrative commesse dal titolare.
Inoltre, all’interno della sala VLT ad inizio anno, è stato consumato un omicidio nei confronti di un avventore. Considerata la gravità dei fatti, è stata notificata, contestualmente, anche la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla revoca della licenza.