Il ritorno del clan a SAN FELICE. Diminuiscono le pene per O’ Napulitan, Giovannina Sgambato ed Enzo Ruotolo

SAN FELICE A CANCELLO (red.cro.) – Giovannina Sgambato 8 anni e 8 mesi, Michele Lettieri 10 anni, Enzo Ruotolo 8 anni e 8 mesi. Erano queste le condanne scaturite in primo grado nel processo, portato avanti dalla Dda, che aveva squarciato un velo sul potere estorsivo sul territorio dell’agro maddalonese/sanfeliciano, secondo le indagini condotte dalla Dda, dopo l’arresto avvenuto il 5 aprile 2018. I giudici dell’Appello, in questi minuti, hanno ridotto sensibilmente le pene in primo grado. Infatti, i sopracitati sono stati tutti condannati, ma ad un minore numero di anni di reclusione. Sei anni di reclusione per Giovannina Sgambato e 7 anni e 4 mesi per il boss Michele Lettieri O Napulitan. A sei anni la condanna, invece, per Enzo Ruotolo.