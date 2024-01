Il vento sradica l’insegna del Super Day al Sidicinum Teano. Vigili del Fuoco in azione

LEGGI SU TEANOCE. Due le squadre giunte nell’area parcheggio. Si sono messe subito al lavoro per bonificare l’area

TEANO (La. Za.) – Il maltempo che ha funestato anche il territorio di Teano ha fatto danni al Centro commerciale Sidicinum. Intorno alle 17.30 di ieri, 19 gennaio 2023, dall’alto dei capannoni del supermercato «Super Day» è venuto via una parte una parte dell’insegna pubblicitaria.

È stato il rumore delle lamiere volate via col vento e poi atterrate di colpo sulla tettoia ad attirare l’attenzione delle commesse del vicino «Globo» che hanno subito avvertito i loro colleghi del «Day». Da qui, sempre un commesso, dopo aver avvertito la direzione ha quindi allertato i Vigili del Fuoco.

Due le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti da Teano, che giunte nell’area parcheggio del Sidicinum si sono messe al lavoro. La bonifica del tetto, dal quale sono stati asportati diversi detriti e lamiere che avrebbero potuto cadere colpendo i clienti del Day non solo, è durata almeno due ore.

Un intervento accordo e ben coordinato, durante il quale nulla è stato trascurato pur di eliminare ogni sorta di pericolo per la pubblica e privata incolumità. Ma che l’incolumità degli stessi pompieri è stata salvaguardata utilizzato tutti i Dpi (dispositivi di protezione individuali) previsti per il caso di che trattasi. Per calare giù il pannello pubblicitario di maggiore dimensione e peso sono state utilizzate delle corde.

Grande soddisfazione da parte dei responsabili e dei dipendenti dei Centro commerciale, per l’intervento risolutore definito «rapido ed efficace», anche grazie alla prossimità e anzi alla presenza stessa della delegazione di Teano dei Vigili del Fuoco appartenente alla Centrale operativa di Teano.