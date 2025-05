IL VICINO INVISIBILE. Denuncia minacce di morte dall’uomo che vive accanto: “Ma io non ero neanche in casa!”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SPARANISE – È in corso presso il Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere un particolare processo, sopratutto per le due tesi in campo.

Il procedimento è a carico del 68enne F.V. di Pignataro Maggiore, accusato di aver rivolto gravi minacce ad A.G., durante una lite tra vicini a Sparanise, il 16 luglio 2020. Secondo l’accusa, F.V. avrebbe detto: «Ti faccio uccidere, pezzo di merda!», frase che avrebbe generato nella presunta vittima un timore concreto per la propria incolumità.

Il processo è stato avviato su richiesta del Vice Procuratore Onorario Fabio Causa, mentre F.V. è difeso dall’avvocato Achille D’Angerio. Quest’ultimo, nel corso delle udienze, ha introdotto testimoni che sosterrebbero l’assenza dell’imputato da casa proprio nel momento in cui sarebbero avvenute le minacce, mettendo così in dubbio la ricostruzione accusatoria.

È importante sottolineare che, trattandosi di un procedimento davanti al Giudice di Pace, non è possibile applicare pene detentive né misure cautelari.