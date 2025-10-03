IL VIDEO. Blitz dei pro Pal. Danneggiati i manifesti della consigliera regione della Lega, Antonella Piccerillo. Zinzi: “E’ successo anche a Napoli, azioni intimidatorie e inaccettabili”

Sulla vicenda è intervenuto il deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi

CASERTA – Il movimento pro Pal, che contiene anche frange non certo pacifiche, in queste ore si è, probabilmente, passata la consegna di danneggiare tutti i manifesti della Lega. Così è successo a Caserta nei pressi della stazione ferroviaria, dove è stato strappato un manifesto elettorale della consigliera regionale Antonella Piccerillo, che si ripresenterà alle urne, il prossimo novembre, nella lista della Lega. Le immagini che circolano online mostrano chiaramente l’atto eseguito con metodi tutt’altro che pacifici.

Stessa sorte è toccata, questa notte, alla sezione di partito di Pianura, precisamente ai danni del presidente della commissione Anticamorra della Regione Campania e consigliere della Lega, Carmela Rescigno.

Sulla vicenda è intervenuto il deputato e coordinatore regionale della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi, che ha espresso una ferma condanna:

“Per qualche malvivente risulta scomoda l’azione che la Lega sta promuovendo contro ogni forma di illegalità nella nostra regione. Non arretriamo di un millimetro. Solidarietà e vicinanza a Carmela Rescigno, che sono certo non si farà intimidire da questo deprecabile gesto.”