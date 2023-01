IL VIDEO CAPUA. VOLTURNO IN PIENA: in città le telecamere di “Mattino Cinque”

CAPUA – Resta critica la situazione nella città di Capua per la piena del fiume Volturno. Il sindaco Adolfo Villani dopo la decisione, nelle scorse ore, di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado, fino a sabato con apposita ordinanza comunale, la numero 4 , ha disposto l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc) “al fine di assicurare la direzione e il coordinamento degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione in relazione all’evento alluvionale del fiume Volturno”.

Intanto in città sono arrivate le telecamere di “Mattino Cinque” per raccontare la condizione di disagio che in queste ore la popolazione sta affrontando. L’inviato Raffaele Auriemma ha raccolto alcune testimonianze riguardo la situazione non certo facile che stanno vivendo gli abitanti, in particolar modo quelli del centro.

Incalza la rabbia di chi risiede in queste zone “sensibili” ed anche da parte dei commercianti. Ospite delle telecamere il signor Vincenzo titolare di una tabaccheria sita in via Riviera Casilina una delle strade più toccate dall’esondazione, il quale lamenta “problemi sia di natura tecnica sia di lavori mai eseguiti”.

Il livello del fiume, che nelle scorse ore aveva toccato quota 8 metri è sceso di un metro e mezzo, circa, ma cresce la paura anche in vista dei temporali e delle intense precipitazioni previste secondo l’allerta meteo, di colore Arancione diramata dalla Regione Campania, nelle scorse ore