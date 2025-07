IL VIDEO E LE FOTO. CASERTA. Nube nera copre il cielo, incendio in zona Policlinico

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area

CASERTA – Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 31 luglio, in via Sossietta Scialla, nella zona del Policlinico, nella frazione di Tredici. Le fiamme, secondo le prime informazioni raccolte, hanno coinvolto e distrutto del materiale edile

Una densa colonna di fumo nero si è rapidamente sollevata in cielo, visibile a chilometri di distanza, destando forte preoccupazione tra i residenti della zona. Diversi cittadini hanno contattato immediatamente i Vigili del Fuoco, attivando il numero di emergenza 115.

Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Al momento non si segnalano feriti, ma restano da chiarire le cause del rogo.