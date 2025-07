IL VIDEO E LE FOTO. INCENDIO E PAURA. Va a fuoco una nota fabbrica di materiale plastico, fuoco altissimo

Sul posto 4 autobotti dei vigili del fuoco provenienti dalla città capoluogo ed altre dalla provincia. Si spera che le sostanze bruciate non sviluppino diossina

Nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 19:00, un incendio di vaste proporzioni ha colpito una fabbrica situata nella zona industriale di Pastorano, in località Torre della Lupara. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, raggiungendo altezze considerevoli e suscitando forte preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

L’incendio ha interessato l’industria Sacco, un impianto specializzato nella produzione di materiali plastici. Le immagini diffuse dai presenti mostrano fiamme altissime e una colonna di fumo visibile a grande distanza, a conferma della gravità dell’evento. La natura altamente infiammabile dei materiali trattati all’interno della fabbrica ha probabilmente contribuito ad alimentare e intensificare l’incendio, rendendo particolarmente difficili le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono immediatamente intervenute quattro autobotti dei Vigili del Fuoco provenienti dal comando provinciale di Caserta. In supporto sono giunti anche mezzi da altri compartimenti e caserme della provincia, a testimonianza della criticità della situazione e della necessità di un intervento coordinato su larga scala.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Il fumo, denso e nero, è visibile anche da molti chilometri di distanza, e la popolazione dell’area è invitata alla massima cautela. Le autorità locali e i vigili del fuoco stanno lavorando intensamente per riportare la situazione sotto controllo e per scongiurare eventuali ulteriori danni o pericoli. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nel corso della serata non appena disponibili nuove informazioni sull’evoluzione dell’incendio e sull’esito dell’intervento in atto.