Il Video. Fiamme e nube Tossica: bruciano rifiuti Azienda Campania Energia

16 Agosto 2025 - 19:00

Sul posto in arrivo i Vigili del Fuoco di Teano. Cause da indagare. Allarme nella zona sulla Casilina

TEANO (EZ) – Un forte boato ha squarciato il silenzio nel primo pomeriggio di oggi a Teano, nella località Quaglieri. Pochi istanti dopo, un’immensa colonna di fumo denso e scuro ha cominciato a levarsi verso il cielo, visibile a chilometri di distanza, gettando l’allarme sulla popolazione. L’incendio, di vaste proporzioni, sta interessando la sede della ditta “Campania Energia”, un’azienda specializzata nella gestione e nel recupero di rifiuti plastici e gommosi.

L’allarme è scattato immediatamente, si stanno portando sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da varie caserme della zona. I pompieri dovranno lavorare incessantemente per contenere le fiamme e impedire che si propaghino, ma la natura del materiale combustibile, principalmente plastica e gomma, rende le operazioni particolarmente difficili e pericolose. La combustione di questi materiali sta generando una nube tossica che preoccupa le autorità e la popolazione locale.

Sul luogo stanno accorrendo le forze dell’ordine e il personale sanitario, pronti a intervenire in caso di necessità. Le autorità dovranno valutando la situazione e potrebbero disporre misure precauzionali per la cittadinanza, come l’invito a tenere le finestre chiuse, in attesa di dati certi sulla qualità dell’aria.

L’incendio riporta alla ribalta le vicende legate all’azienda, che da tempo è al centro di una lunga e complessa contesa giudiziaria riguardante il rilascio di licenze e autorizzazioni per la sua attività. Le indagini sulle cause del rogo sono già in corso, con l’obiettivo di stabilire se l’incendio sia di natura accidentale o dolosa.

