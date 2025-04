IL VIDEO LE FOTO. Malore per una bambina, trasferita d’urgenza in elisoccorso al Santobono

Pochi minuti fa un elicottero è atterrato nel campo di calcio del paese dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118 pronti per il trasferimento

SESSA AURUNCA – Attimi di apprensione si stanno vivendo a Sessa Aurunca, per una bambina di 10 anni, del posto che ha accusato un malore improvviso, rendendo necessario l’intervento urgente dei soccorsi.

Vista la gravità della situazione, è stato attivato il servizio di elisoccorso: l’elicottero è atterrato pochi minuti fa sul campo sportivo comunale, dove ad attenderlo c’erano i sanitari del 118 pronti per il trasferimento.

La piccola è stata trasportata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, centro di riferimento per l’assistenza pediatrica in Campania. Non sono ancora note le cause del malore né le condizioni cliniche attuali della bambina, ma il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, dei carabinieri, della polizia municipale e dei vigili del fuoco, ha permesso di attivare immediatamente il protocollo di emergenza.