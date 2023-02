IL VIDEO. MONDRAGONE. Vandali in azione nella notte, danneggiato il monumento ai Caduti 

MONDRAGONE – Difficile restare impassibili davanti ad un atto vandalico, ancor di più quando questo è messo in atto ai danni del monumento in ricordo degli eroi caduti in guerra. È questo il caso del monumento ai Caduti in piazza Giovanni Schiappa a Mondragone. Da come si vede da un video girato da un cittadino, e che in queste ore sta facendo il giro dei social, ignoti hanno brutalmente imbrattato il monumento disegnando oscenità di ogni tipo a sfondo sessuale. Un atto di assoluta inciviltà che ha indignato, non poco, la comunità.