IL VIDEO. Tenta di scippare lo smartphone ad un anziano, fermato dopo inseguimento

Il 18enne di origine africana è finito all’istituto dei Colli Aminei.

SAN FELICE A CANCELLO/SANTA MARIA A VICO. Ha tentato di scippare lo smartphone ad un anziano mentre questi si trovava all’esterno di un’attività commerciale della frazione San Marco, tra San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico. Il 18enne immigrato della Sierra Leone è stato però fermato dai carabinieri che, proprio in quel momento, si trovavano nella zona. Dopo un breve inseguimento il giovane è stato fermato in via Limite e successivamente trasferito presso l’istituto dei Colli Aminei.