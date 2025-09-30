Imprenditore casertano e la moglie drogati e derubati in villa

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

I rapinatori si sono arrampicati fino al secondo piano e hanno drogato la coppia, prima di introdursi nella casa delle vittime

SANTA MARIA A VICO – Furto nella notte che ha visto come vittima un imprenditore e sua moglie. Il fatto è avvenuto intorno alle 3 in via San Marco, nella città di Santa Maria a Vico.

Dopo essersi arrampicati fino al secondo piano, i ladri hanno prelevato portafogli, gioielli e contanti come parte del loro bottino, prima di essere costretti alla fuga a causa dallo scatto dell’allarme.

Per effettuare questo colpo i tre rapinatori hanno utilizzato uno spray soporifero per prolungare il sonno della coppia.

I due coniugi sono stati soccorsi all’alba dal 118 e dell’arrivo dalle forze dell’ordine, intervenuti per effettuare le prime indagini. Si lavora per identificare i tre malfattori e recuperare la refurtiva.