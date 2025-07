Imprenditore edile danneggia l’auto della vicina di casa. Il giudice lo assolve

In sede di giudizio abbreviato la difesa ha posto in rilievo la mancanza di accertamenti finalizzati alla identificazione dell’uomo ripreso dalle telecamere e …

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CESA – I fatti risalgono al nove marzo 2025 quando la Sig.ra A.M.T., sessantasettenne di Cesa, si recava alla locale Stazione dei Carabinieri per denunciare il danneggiamento della propria auto parcheggiata sulla pubblica via. La denunciante consegna ai Carabinieri una chiavetta USB contenente le immagini riprese dalla telecamera dell’abitazione che immortalavano un uomo a volto scoperto mentre sferrava un calcio allo specchietto dell’auto danneggiandolo.



Per questi fatti la Procura di Napoli Nord aveva chiesto il giudizio immediato nei confronti di F.N. difeso dall’avvocato Luigi Marrandino, per il reato di danneggiamento aggravato. In sede di giudizio abbreviato, la difesa ha posto in rilievo la mancanza di accertamenti finalizzati alla identificazione dell’uomo ripreso dalle telecamere e il fatto che non fosse provata la proprietà dell’auto danneggiata, convincendo il Giudice, all’esito del giudizio, ha assolto l’imprenditore con formula piena, per non aver commesso il fatto.



Il Giudice ha anche estromesso la parte civile non stabilendo alcun risarcimento in favore della persona offesa.