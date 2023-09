In 4 assaltano la filiale Compass a CAPUA, rubata la cassaforte

Nonostante l’allarme i malviventi sono riusciti nel loro intento

CAPUA – Raid nella notte tra giovedì e venerdì alla filiale Compass in via Fuori Porta Roma a Capua. Una banda di malviventi è riuscita ad introdursi nella sede dell’istituto e nonostante l’allarme sono riusciti nel loro intento mettendoa segno il colpo in pochi minuti per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Almeno 4 le persone facenti parte della banda. Scaraventata la cassaforte e portata via, ancora in corso la quantificazione del danno. Sul posto i Carabinieri della compagnia locale.