INCENDIO IN FABBRICA. Esplosione ferisce vigile del fuoco. La corsa in ospedale

Uno dei pompieri intervenuto per sedare l’incendio del capannone è rimasto ferito

CARINARO – È stato trasportato in ospedale, al Moscati di Aversa, un vigile del fuoco intervenuto per sedare l’incendio scoppiato oggi pomeriggio in un capannone di lavorazione pelli per le scarpe a Carinaro, nella zona industriale Asi.

Durante l’operazione di ingresso nella struttura in fiamme, il pompiere è stato ferito da un esplosione, la cui onda d’urto lo ha travolto.

L’incendio è quasi del tutto domato, fino ad allora si consiglia di tenere chiuse porte e finestre per precauzione, fanno sapere dall’amministrazione comunale.

Le squadre dei caschi rossi, una intervenuta dalla sede centrale del Comando, una dal distaccamento di Marcianise, una dal distaccamento di Aversa e una dal distaccamento di Mondragone sono immediatamente intervenute allertate dai cittadini. Al loro arrivo sul posto il capannone era totalmente avvolto dalle fiamme con una grossa nube nera ben visibile da lontano.

In supporto alle squadre, per domare il grosso incendio, sono intervenute anche quattro autobotti: una dalla sede centrale del Comando, una dal distaccamento di Aversa, una dal distaccamento di Mondragone e un’autobotte dal Comando di Napoli; in supporto sono intervenuti anche un’autoscala ed il carro schiuma dalla sede centrale del Comando. Le operazioni di spegnimento sono in corso.