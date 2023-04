.

PIETRAMELARA – Un incendio è divampato, pochi minuti fa, in un’abitazione lungo la via sannitica, nel centro di Pietramelara. Ad innescare il rogo sembrerebbe essere stato un cortocircuito, generato da un elettrodomestico. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i carabinieri della locale stazione, gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118. Ancora in corso le operazioni di spegnimento.