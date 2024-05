LE FOTO. Setter inglese cade in un dirupo di 100 metri, salvato dai vigili del fuoco

Lieto fine grazie al lavoro e alla tenacia dei vigili del fuoco

ROCCAMONFINA. Nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta hanno tratto in salvo un cane di razza Setter Inglese di sei mesi, caduto lunedì scorso in un dirupo di circa 100 metri nella località Garofali a Roccamonfina, in provincia di Caserta. Il cane era caduto lunedì scorso ed è stato ritrovato solo venerdì dopo giorni di ricerche.

Le operazioni di soccorso sono state condotte dalla squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Piedimonte Matese, dalla squadra S.A.F ( Speleo Alpino Fluviale) del comando di Caserta e da una squadra Saf/Fluviale. Il primo tentativo di recupero è stato effettuato giovedì, ma a causa della folta vegetazione non è stato possibile localizzare il cane. Venerdì, la squadra Saf/Fluviale ha effettuato una ricerca sia dal basso, nel torrente Savone, che sui versanti del monte.

Individuato il cane, la squadra Saf ha pianificato l’intervento e ha iniziato a calare gli operatori in posizioni più vicine al cagnolino. L’ultima discesa dell’operatore su corda, che ha raggiunto il cane e lo ha imbragato per assicurarlo a sé, è stata di circa 50 metri. Messo in salvo, il cane è stato finalmente riconsegnato ai proprietari.

La storia di questo setter inglese ha avuto un lieto fine grazie al lavoro e alla tenacia dei vigili del fuoco. L’intervento ha dimostrato ancora una volta la professionalità e il coraggio di questi uomini e donne che ogni giorno mettono a rischio la propria vita per aiutare gli altri e gli animali.