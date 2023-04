Incentivi e gratifiche al personale dei Pronto soccorso. Soddisfazione dell’Ugl: bene il decreto del Governo

Laudisio: il “decreto bollette” ripaga le nostre battaglie.

CASERTA Nuove misure per medici ed infermieri. L’Ugl esprime soddisfazione. “Siamo nella direzione giusta ma c’è ancora molto da fare per il momento”.

Esprime soddisfazione il responsabile dell’Ugl Salute della Provincia di Caserta in merito alla bozza del Decreto Bollette redatta dal Governo che contiene al suo interno diverse disposizioni che riguardano anche il personale della sanità. “Le disposizioni del nuovo decreto segnano una inversione di tendenza che auspicavamo da tempo, perché era necessario dare un segnale di discontinuità rispetto al passato per le politiche sanitarie, da troppo tempo gravate da una miopia della politica che in questi anni ha mortificato il personale del comparto e peggiorato la qualità dei servizi a scapito dei cittadini. Accogliamo con favore – continua il segretario- che si sia finalmente superato il vincolo di esclusività per gli infermieri per il quale lottavamo da anni e che al personale medico ed infermieristico impegnato nel reparto di Pronto Soccorso saranno destinati incentivi e gratifiche per la retribuzione e gli straordinari. Accogliamo positivamente anche la decisione di utilizzare gli specializzandi in forma libero-professionale nei reparti di emergenza ed urgenza per massimo di otto ore a settimana, limitando il ricorso ai medici a gettone che impedisce l’immissione di personale in servizio, anche smaltendo le graduatorie degli idonei. Infine era doveroso lanciare un segnale volto a disincentivare gli ormai crescenti episodi di violenza negli ospedali, con aggressioni ormai quotidiane. L’inasprimento delle pene per coloro che si macchiano di tali atti può senza dubbio essere un elemento deterrente a queste condotte sconsiderate. Il percorso di rilancio del Ssn è ancora lungo – conclude la segretaria provinciale di Caserta Marinella Maria Rosaria Laudisio – ma questi primi segnali da parte dell’esecutivo ci fanno ben sperare in una ripresa del comparto che possa finalmente ridare dignità alle professioni sanitarie ed implementare la qualità del servizio offerto ai cittadini. L’UGL è pronta, come sempre, a fare la sua parte”.