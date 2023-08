INCIDENTE A FERRAGOSTO lungo la strada delle vacanze. Coinvolta un’intera famiglia, seriamente ferita ragazzina di 14 anni

È avvenuto stanotte nel tratto casertano dell’A1

CASERTA – Probabilmente non potranno ricordare con serenità la vacanza appena trascorsa o godere la vacanza che stava per iniziare, ma quantomeno la drammatica avventura di una famiglia che viaggiava lungo l’Autostrada A1 nel tratto casertana non è finita in tragedia.

Un sospiro di sollievo, ma anche tante preoccupazioni per una ragazzina di 14 anni rimasta ferita ad epilogo di un incidente nella tarda notte alle prime luci dell’alba di oggi.

La famiglia, formata da padre madre e due figli, è uscita fuori strade per cause ancora in via di accertamento.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118 e due equipaggi della Polizia Stradale.

Solo la ragazzina è rimasta seriamente ferita ed è stata trasportata all’ospedale civile di Caserta, dove si trova in osservazione.