Incidente e fuga di gas all’area di servizio Sarni A1 (Teano Ovest): panico e caccia al Tir pirata

L’autista scappa via dopo il danno. “Self control” del personale. Area chiusa per 2 ore. Vigili del fuoco e Polizia autostradale

TEANO (Elio Zanni) – Panico sull’A1. Incidente e fuga di gas ai distributori di carburante presso il punto di sosta e ristoro autostradale Sarni, a Teano Ovest. Il fatto è accaduto verso le ore 15 di oggi pomeriggio, 25 ottobre 2025. Un Tir – guidato da un autista che poi è scappato via appena dopo il disastro – ha preso in pieno con la parte superiore del rimorchio una condotta del gas per autotrazione di uno dei distributori dell’area di rifornimento. Prima il tonfo e poi l’eccezionale getto di gas ad alta pressione hanno creato il panico tra il personale che però – bisogna proprio ammetterlo e da informazioni assunte da fonti autorevoli – ha saputo tenere in pugno la situazione di emergenza.

Lo stesso personale, infatti, ha provveduto a far evacuare la zona, ha svolto il primo intervento presso le valvole di monte e contemporaneamente allertare i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di Caserta Nord. Per questioni di sicurezza tutto il personale Sarni è stato fatto evacuare per raggiungere gli appositi punti di raduno esterni alla struttura. Anche l’accesso alle pompe di rifornimento, naturalmente, è stato inibito al pubblico.

Sono state necessarie ai tecnici e ai soccorritori ben due ore di lavoro prima di dare l’ok per la riapertura, intorno alle 17, dell’accorsato punto di sosta e ristoro autostradale. Naturalmente ora ci si servirà delle registrazioni del sistema di videosorveglianza per individuare – attraverso il numero di targa – l’autoarticolato e quindi il “coraggioso” autista che è filato via “a tutto gas” dopo aver tranciato il tubo del gas, provocato il panico e i danni materiali ancora tutti da valutar; ma che dovrà sicuramente risarcire.