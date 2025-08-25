INCIDENTE IN AUTOSTRADA. Auto tampona la macchina davanti e il traffico si blocca

CAIANELLO – Nella mattinata di lunedì, oggi, si è verificato un incidente stradale lungo l’autostrada A1 Milano Napoli, nel tratto compreso tra i caselli di Capua e Caianello, in direzione nord, verso Roma. Secondo le prime informazioni disponibili, per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura avrebbe tamponato il veicolo che la precedeva, dando luogo a un impatto particolarmente violento che ha provocato danni significativi ad entrambi i mezzi coinvolti.

Fortunatamente, nonostante la forza della collisione, le persone a bordo delle due auto avrebbero riportato soltanto ferite lievi, che non desterebbero particolari preoccupazioni. L’incidente ha comunque avuto ripercussioni sul traffico veicolare, generando rallentamenti e disagi alla circolazione nel tratto interessato, in un orario di particolare intensità per il flusso automobilistico.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti sia il personale dell’ente gestore dell’autostrada sia le pattuglie della Polizia Stradale, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.