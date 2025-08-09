Incidente in volo: parapendista 52enne casertano precipita tra gli alberi a Terelle

Un 52enne casertano è precipitato con il parapendio a Terelle, in provincia di Frosinone, finendo tra gli alberi. Soccorso dal CNSAS, vigili del fuoco e 118, è stato trasportato in ospedale per accertamenti

CASERTA – Attimi di paura nel primo pomeriggio a Terelle, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 52 anni, residente in provincia di Caserta, è rimasto vittima di un incidente mentre praticava parapendio.

Durante la fase di volo, l’uomo avrebbe perso il controllo della vela, finendo la sua corsa contro un gruppo di alberi nella zona montana del comune.

Immediato l’intervento delle squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, che, con l’ausilio di tecniche specifiche di recupero, hanno provveduto a raggiungere l’infortunato, immobilizzarlo e trasportarlo fino alla strada accessibile ai mezzi di soccorso.

Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure prima del trasferimento urgente in ospedale. Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi, ma sono in corso ulteriori accertamenti medici.