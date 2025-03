Terribile schianto in auto sul ponte, muore 30enne

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CESA – Tragedia, questa notte, sul ponte di Cesa. Un uomo di 30 anni, E. M., residente a Sant’Arpino, ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della sua vettura, una Nissan Juke. L’auto ha sbandato improvvisamente, invadendo la corsia opposta e terminando la sua corsa contro un palo di cemento, abbattendolo con la violenza dell’urto. L’impatto è stato fatale: il conducente, che viaggiava da solo, sarebbe morto sul colpo. I soccorritori, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sulla dinamica del sinistro, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Giugliano in Campania per gli accertamenti medico-legali disposti dall’autorità giudiziaria di Napoli Nord. Sequestrata anche la vettura