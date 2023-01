Incidente mortale sulla Provinciale: la vittima è una ragazza di 21 anni

CASAL DI PRINCIPE – Un incidente mortale si è verificato questo mattina, alle 13,00 circa lungo la strada Provinciale che collega San Marcellino e Casapesenna. A perdere la vita una giovane donna, Giovanna V. 21 anni, rimasta coinvolta insieme al fratello, gravemente ferito, nel tragico schianto. Per cause ancora in fase di accertamento l’auto sulla quale viaggiava, guidata dal fratello, ha impattato violentemente nella rotonda. Sul posto le forze dell’ordine e i sanitari del 118 ma purtroppo per la giovane, segretaria presso una scuola di danza locale e studentessa modello, non c’è stato nulla da fare.