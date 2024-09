SAN NICOLA LA STRADA – Un incidente stradale ha coinvolto due automobili ieri sera, sabato, in viale Carlo III, in prossimità del supermercato Lidl.

Sul posto è arrivata subito un’ambulanza che ha prestato soccorso alle persone presenti nei veicoli al momento dell’impatto. Per una di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti, ma non si trova in gravi condizioni.