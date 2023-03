Incidente sulla Casilina, ferite due donne

Il violento scontro ha visto necessario l’intervento dei sanitari del 118. Per una delle donne coinvolte si è reso necessario il trasferimento all’ospedale

VAIRANO PATENORA/PIGNATARO/PASTORANO – Incidente stradale, ieri sera lungo la statale Casilina, nel tratto che attraversa il territorio del comune di Pignataro Maggiore. Per cause ancora in fase di accertamento due vetture, nell’altra una donna residente a Pastorano, si sono scontrate. L’impatto è stato violento, ad avere la peggio la donna di Pastorano, trasferita al pronto soccorso dell’ospedale di Sessa Aurunca per le cure del caso. Ferita in maniera lieve anche la giovane donna vairanese. Sul posto, i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione per i rilievi del caso.