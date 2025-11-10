Incidente sulla provinciale: ferito consigliere comunale

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause della perdita di controllo del veicolo

SESSA AURUNCA – Paura ungo la strada provinciale che collega il centro di Sessa Aurunca alla frazione di San Castrese, dove, nella giornata di ieri, si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto il consigliere comunale Guido Marino.

Per cause ancora in corso di accertamento, Marino ha perso il controllo della sua auto, finendo fuori carreggiata. L’impatto è stato violento, tanto da attirare subito l’attenzione di alcuni automobilisti di passaggio che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure sul luogo dell’incidente hanno disposto il trasferimento del ferito presso il pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Secondo le prime informazioni raccolte il consigliere avrebbe riportato diverse fratture, ma il quadro clinico complessivo risulterebbe stabile.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause della perdita di controllo del veicolo.