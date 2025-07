INCIDENTI MORTALI. Oggi l’ultimo saluto al 16enne Luigi Petrella e al 21enne Giuseppe Serbelloni

Oggi l’ultimo saluto a Luigi Petrella e Giuseppe Serbolloni, mentre due comunità si stringono nel dolore

MONDRAGONE/LUSCIANO – Una giornata segnata da un dolore condiviso. Due comunità spezzate da eventi tragicamente simili.

Per Luigi Petrella, 16 anni, e Giuseppe Serbelloni, di anni 21, oggi è stato il giorno dell’addio. L’abbraccio delle comunità di Mondragone e di Lusciano si è unito al dolore degli amici e dei familiari che hanno dato l’ultimo saluto ai due giovanissimi ragazzi, venuti a mancare prematuramente in circostanze drammatiche.

Nella serata di venerdì 27 giugno si è consumato l’omicidio di Luigi Petrella, travolto da un’auto mentre tornava a casa in scooter dopo una serata con gli amici. Il conducente dell’auto, Pietro Cascarino, pregiudicato e fratello di un collaboratore di giustizia, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’uomo era infatti scappato a Perugia, dove è poi stato rintracciato dai carabinieri nella mattinata di domenica.

A poche ore di distanza, è invece deceduto Giuseppe Serbelloni, in un incidente mortale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Il giovane, residente a Lusciano, stava viaggiando in sella al suo scooter, quando è impattato violentemente contro la portiera di una Fiat 500, in procinto di svoltare. In sua compagnia c’era anche l’amico Emilio, 23 anni, rimasto gravemente ferito.

Due cerimonie funebri che hanno unito nel lutto due città. Le strade, che dovrebbero essere luogo di incontro, si sono trasformate in un tragico scenario di morte per Luigi e Giuseppe.