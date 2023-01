INCREDIBILE. Gioca 350 euro sul 5-1 di Napoli-Juventus. E porta a casa un bottino pazzesco

CASERTA – Definirla una scommessa vincente, onestamente, ci sembra quantomeno riduttivo.

Perché decidere di giocare il risultato esatto di 5 a 1 per Napoli-Juventus, la partita disputata di ieri, significa più o meno aver avuto una visione mistica.

Ed è probabilmente quello che è successo al fortunato o miracolato, giocatore che ha puntato ben 350 euro sulla vittoria per 5-1 del Napoli in un’agenzia di scommesse Goldbet a Roma in via Castel Gandolfo. Un grande importo scommesso per un grande risultato, 36.750 euro.

Chissà se quest’uomo o questa donna, probabilmente tifoso o tifosa del Napoli, abbia voluto omaggiare con questa schedina il risultato della Supercoppa italiana del 1990 quando gli azzurri si imposero con una doppietta di Careca, due gol di Silenzi e una rete di Crippa, battendo la Juve – gol del divin Baggio – col medesimo risultato di ieri.

QUI SOTTO LA SCHEDINA VINCENTE