INCREDIBILE. Ormai è festa per i ladri nella pizzeria a due passi dal tribunale

AVERSA – Una la storia di problemi relativi alla sicurezza della città di Aversa arriva da via Salvatore Di Giacomo, precisamente dalla pizzeria Da Mimì, situata a pochi metri di distanza dal tribunale della città normanna.

Particolare quanto sta avvenendo ai danni di questo locale, visto che negli ultimi tre giorni ci sono stati ben due episodi di furti alla struttura.

In entrambi i casi, i ladri hanno fatto irruzione del locale, forzando l’ingresso e causando danni ingenti.

I malviventi sono riusciti a portare via anche materiale per fare la pizza, ma anche bottiglie di vino e denaro dalla cassa. Il titolare chiede di non essere abbandonato dallo Stato.