INCUBO AL LIDO. Abusi sessuali su una bimba di 4 anni: sotto accusa un 15enne

CASTEL VOLTURNO – Come raccontato nella serata di ieri da CasertaCe, una bambina di 4 anni è stata ricoverata poiché portatrice di ferite riscontrabili con la violenza sessuale.

Il fatto è avvenuto domenica pomeriggio in uno stabilimento balneare di via Marina da Varcaturo, a Castel Volturno. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo che avrebbe abusato sarebbe un 15enne, adolescente con cui la piccola si era allontanata per una passeggiata e con il quale sarebbe rimasta sola nei bagni del lido.

La piccola, soccorsa d’urgenza, è stata immediatamente trasferita all’ospedale Santobono di Napoli, dedicato alla cura dei minori. Nella struttura partenopea i medici hanno riscontrato traumi fisici compatibili con violenza sessuale.

Attualmente è sotto osservazione e riceverà supporto psicologico specializzato. La procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato le indagini, acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza dello stabilimento balneare e del territorio circostante.